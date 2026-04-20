Marchisio e l'omaggio a Manninger: "Nello spogliatoio si diventa fratelli per sempre, buon viaggio"

Dopo il tributo dello Stadium per Alex Manninger, l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio ha pubblicato le foto su Instagram e ha scritto: "Chi ha vissuto uno spogliatoio, in qualsiasi sport e a qualsiasi livello, lo sa: lì dentro il mondo fuori scompare. Basta un attimo per diventare fratelli... per sempre. Fai buon viaggio, Alex".

Cosa è successo ieri allo Stadium

Momento di grande emozione all’Allianz Stadium prima del calcio d’inizio di Juventus-Bologna. Il club bianconero ha voluto rendere omaggio a Alex Manninger, scomparso nei giorni scorsi a seguito di un incidente stradale. A guidare il tributo sono state alcune delle figure più rappresentative della storia recente juventina: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Claudio Marchisio e Antonio Chimenti, entrati in campo con un mazzo di fiori per ricordare l’ex portiere. Anche la curva ha partecipato al momento di raccoglimento con uno striscione significativo: “4 anni in bianconero… ci stringiamo nel cordoglio più sincero”. Un saluto sentito, che ha unito squadra e tifosi nel ricordo dell'austriaco.