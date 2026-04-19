Juventus, oggi in campo col ricordo di Manninger: "Forever with us"
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La gara di oggi della Juventus sarà ovviamente anche un'occasione per ricordare Alex Manninger, ex portiere bianconero amatissimo dai tifosi e scomparso qualche giorno fa per uno stranissimo incidente stradale con un passaggio a livello protagonista. "Forever with us", ha scritto oggi la Juventus sui propri account social ufficiali.
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