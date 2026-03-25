Magda Pozzo: "All'Udinese ci imponiamo sempre grandi obiettivi. Con occhio alla sostenibilità"

Magda Pozzo, Strategic Marketing Coordinator dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport all'interno di uno speciale realizzato dall'emittente satellitare nel mondo del club bianconero e nelle sue strutture: "Avere tutte le strutture fuori dal campo, dando la sensazione di professionalità in tutti i settori: questa è la base per continuare un percorso di successo con 31 anni di Serie A".

Prosegue e conclude quindi Magda Pozzo parlando del mondo Udinese e dei suoi obiettivi globali e non soltanto sul campo: "Ci imponiamo sempre dei grandi obiettivi, non ci dobbiamo mai fermare. Abbiamo il 3% dei posti dedicati all’hospitality, ma vorremmo arrivare al 10%. Abbiamo sempre un occhio di riguardo alla sostenibilità, vogliamo migliorare nella mobilità della squadra e dei tifosi per essere una fonte di ispirazione per la città e la regione".