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Malagò è arrivato in Lega Calcio. A breve l'incontro con le venti società di Serie A
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Nella giornata di oggi, a partire dalle 14, si tiene a Milano l'incontro tra le venti società di Serie A e Giovanni Malagò, indicato dai club del massimo campionato per le elezioni FIGC del prossimo 22 giugno. Da stamani è invece in corso un'Assemblea di Lega per definire i punti cardine che la Serie A vuole portare avanti assieme a Malagò.
E proprio in questi minuti, come testimoniano le immagini di TMW, ecco l'arrivo dello stesso ex numero uno del CONI, che si appresta adesso ad incontrare i club della Serie A (previsto anche un saluto con Bedin, presente nei suoi uffici di Via Rosellini, ma nessuno incontro ufficiale con la Lega Serie B).
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