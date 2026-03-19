Malen la riapre all'Olimpico su calcio di rigore: 2-3 dopo un fallo di Freuler su Robinio Vaz
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La Roma la riapre all'Olimpico contro il Bologna. Il signor Kovacs giudica da rigore una spinta in area di Freuler sul neo-entrato Robinio Vaz e dal dischetto lo specialista Donyell Malen non sbaglia: gol del 2-3 al 69' e ottavo centro in undici partite per l'attaccante olandese, sempre protagonista da quando è approdato nella capitale.
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