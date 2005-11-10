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La Roma cerca un nuovo vice Malen e a sorpresa Robinho Vaz potrebbe già uscire

La Roma cerca un nuovo vice Malen e a sorpresa Robinho Vaz potrebbe già uscire TUTTOmercatoWEB
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Raimondo De Magistris
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Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:24Mondiali 2026
Valutazioni in corso sul futuro del giovane attaccante francese arrivato a metà gennaio dall'OM per 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus

Gian Piero Gasperini vuole alzare l'asticella della Roma. Dopo aver conquistato una qualificazione in Champions a un certo punto insperata, il tecnico Grugliasco ha l'ambizione di riportare i giallorossi anche in corsa per lo Scudetto. Non sarà facile, servono almeno tre acquisti di spessore, ma intanto la base di partenza è decisamente buona visto che giugno è trascorso via senza alcuna cessione eccellente. Con la decisione dei Friedkin di accollarsi anche una multa pesante pur di non indebolire la rosa.

Gasperini vuole un nuovo vice Malen


L'esterno alto a sinistra è oggi il primo tassello da riempire, l'acquisto da non sbagliare. C'è Mason Greenwood che al momento rappresenta il piano A e anche il piano B, ma inevitabilmente D'Amico sonda il terreno anche per piste alternative. Ci sono poi tanti rinnovi di contratto che determineranno anche ulteriori acquisti tra difesa e centrocampo, c'è un attacco che oggi ha in Donyell Malen il suo perno insostituibile dopo l'impatto clamoroso che l'attaccante olandese ha avuto sulla Serie A.
Il calciatore classe '99 sarà il 9 titolare della Roma 2026/27, ma oggi non è ancora ben chiaro chi ci sarà alle sue spalle. Gasperini ha chiesto anche un'alternativa credibile all'ex Aston Villa e negli ultimi giorni è emerso il nome di Nicolò Tresoldi, classe 2004 del Club Brugge. La Roma l'ha messo nel mirino ma per ora non affonda il colpo, anche perché prima c'è da sistemare Artem Dovbyk (può andare al Genoa) e poi ci sono da fare delle valutazioni sul futuro di Robinio Vaz. Sul percorso di crescita di un ragazzo che solo pochi mesi fa è stato pagato 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Vaz non è certo di restare


Classe 2007, arrivato a gennaio dall'Olympique Marsiglia, il calciatore di Mantes-la-Jolie è un centravanti ancora troppo poco congeniale all'idea di calcio di Gasperini. Soprattutto ancora acerbo. L'allenatore giallorosso s'è riservato di valutarlo ulteriormente questa estate, soprattutto durante il ritiro, ma non è escluso che la Roma possa decidere di lasciarlo partire per fargli proseguire altrove il suo percorso di crescita. Le valutazioni sul suo futuro sono appena iniziate, ma a sorpresa appena sei mesi dopo il suo sbarco in Italia il giovane attaccante francese è già sotto discussione.

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