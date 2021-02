Malinovskyi sblocca la gara di Marassi col secondo gol in campionato. Samp-Atalanta 0-1 al 40'

E' l'Atalanta a sbloccare il match di Marassi contro la Sampdoria. Al 40' Malinovskyi porta in vantaggio i suoi con il secondo gol in stagione in campionato. Grande scambio in velocità tra Palomino, Muriel e lo stesso Malinovskyi che si smarca e riceve sul vertice dell'area, controlla e piazza un tiro angolatissimo nell'angolo più lontano. Azione tutta in velocità che sorprende la difesa blucerchiata. Al 40' Samp-Atalanta 0-1

