Manchester United-Milan, il sito dei Red Devils su Ibra: "Il grande uomo sta tornando"

"Il grande uomo sta tornando" scrive il sito del Manchester United che presenta così il sorteggio che ha accoppiato i Red Devils al Milan. Il riferimento ovviamente è a Zlatan Ibrahimovic, che del Manchester United è stato giocatore nella stagione 2016-17 e in parte di quella successiva, prima di lasciare a gennaio per trasferirsi in MLS. "Il gigante svedese ha avuto enorme successo nella sua prima stagione allo United, fino a quando un terribile infortunio al ginocchio subito contro l'Anderlecht proprio in Europa League ha posto fine alla sua campagna e gli ha impedito di esibirsi mentre i reds hanno alzato il trofeo a Stoccolma (battendo in finale l'Ajax, ndr)".