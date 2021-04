Manchester United-Roma 6-2, Marchegiani: "Nella ripresa non c'è stata proprio partita..."

Al termine di Manchester United-Roma 6-2, andata delle semifinali di Europa League, l'opinionista 'Sky' Luca Marchegiani ha così commentato il match: "Risultato pesante, la partita c'è stata nel primo tempo. Nonostante gli infortuni la Roma non solo era riuscita a tenere, ma anche a far gol e a mettere in crisi le certezze dello United. Nella ripresa però la squadra di casa è scesa in campo con tutt'altro spirito e non c'è stata proprio partita".