Manchester United, Solskjaer: "Gran parata di Henderson. Pogba ci è mancato"

“Sono molto contento, ovviamente”. Raggiunto da BT Sport dopo la vittoria conquistata sul Milan, parla Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United: “Abbiamo superato una sfida molto complicata contro un avversario fantastico”.

Un altro clean sheet.

“È una possibilità in più che hai di vincere, se riesci a mantenere la porta inviolata. Henderson ha fatto una parata fantastica a fine partita e sono contento di come abbiamo difeso in generale”.

Puntate a vincere l’Europa League “Ci sono tante ottime squadra in gara, bisogna stare sempre attenti. È una grande competizione e può succedere di tutto. Ma stasera siamo passati e siamo fiduciosi”.

Pogba decisivo.

“Ci è mancato. È stato fuori per quasi due mesi, qualsiasi squadra sentirebbe la mancanza di uno come Paul. È molto importante per noi e ci darà una grande mano. Ha fatto davvero la differenza”.