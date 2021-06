Mancini sull'omosessualità: "Io sono per la libertà, in tutte le cose della vita"

Intervista a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport, per il c.t. Roberto Mancini. Il commissario tecnico dell'Italia ha affrontato anche temi extra-campo e ha detto la sua sull'omosessualità. Ecco le sue parole a riguardo: "L'omosessualità è come l'eterosessualità. Io sono per la libertà, in tutte le cose della vita. Ho vissuto molto male quest'ultimo anno di limitazioni, malissimo. E oggi penso, ancor di più di quanto già pensassi, che le persone debbano essere libere, sempre. Non ho nessun tipo di problema".