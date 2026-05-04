Mancini, Wesley ed Hermoso: la Roma domina all'Olimpico, Fiorentina sotto 3-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo all'Olimpico, all'intervallo Roma-Fiorentina è sul 3-0..

In una partita del genere la differenza la fanno spesso le motivazioni. La squadra di Gian Piero Gasperini ha molta voglia di vincere per accorciare sulla zona Champions e parte fortissimo, sfiorando il vantaggio all'11 con un'azione personale di Malen, che salta un paio di avversari e calcia in porta: la sua conclusione, deviata, si stampa sulla traversa. Dal conseguente corner battuto da Pisilli, arriva l'1-0 firmato da Mancini, che trova bene il tempo e impatta la sfera alla perfezione, non lasciando scampo a De Gea. L'errore di Ranieri però è pesante, visto che il centrale viene lasciato completamente solo.

Al 17' è già 2-0 con un'altra grande azione orchestrata sulla fascia destra da Soulé e Celik, che duettano più volte, smarcando alla fine Hermoso a centro area. Lo spagnolo è bravissimo ad allargare per Wesley, che di interno destro non lascia scampo a De Gea, punendolo sul secondo palo. Lo show dei giallorossi prosegue e al 34' Koné, ottimamente servito sulla fascia destra, salta di netto Fagioli e serve con un cross potente rasoterra Hermoso, che a pochi passi dalla porta sguarnita sigla il 3-0. Poco dopo è ancora Malen a sfiorare il gol, ma De Gea si supera e respinge il suo destro. È l'ultimo sussulto di una sfida a senso unico.

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