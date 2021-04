Mandzukic e il Milan, storia ai titoli di coda. I rossoneri non rinnoveranno col croato

Mario Mandzukic non giocherà nel Milan nella prossima stagione. Il rinnovo automatico in caso di Champions League verrà attivato solo in caso di un tot di presenze raggiunte: praticamente mai in campo, l'ex giocatore della Juventus non è stato un'arma in più come sperato per il club rossonero. Arrivato da svincolato dopo l'esperienza in Qatar, spiega Sky Sport che il destino di Mandzukic sarà lontano dai rossoneri.