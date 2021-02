Mandzukic, El Shaarawy e gli altri: la top 11 della Serie A nel mercato di gennaio

vedi letture

Pochi soldi, ancora meno operazioni. E tanto da riparare grazie all’inventiva e al prestito, di gran lunga la formula più impiegato dai 20 club di Serie A nel mercato invernale appena concluso. Per tratteggiare un bilancio dal punto di vista tecnico, abbiamo provato a stilare una top 11 dei migliori acquisti: il Milan piazza due innesti grazie a Fikayo Tomori, che batte al filo di lana l’ex rossonero Musacchio e fa coppia con Daniele Rugani al centro della difesa, ma soprattutto a Mario Mandzukic tornato in Serie A per coltivare il sogno scudetto della squadra rossonera.

Modulo 4-3-3. In porta, scelta quasi obbligata con Antonio Rosati che batte Fuzato, unici due estremi difensori ad essersi mossi in questa sessione. Sulle fasce un altro ex rossonero, Andrea Conti, preferito al promettente Bryan Reynolds anche perché già volto noto al nostro campionato, e Joakim Maehle, nuovo colpo dal Belgio dell’Atalanta. Centrocampo solido con Strootman, Nainggolan e Mandragora: resta fuori Nicolò Rovella, sulla carta e non solo il colpo più costoso di gennaio, ma destinato a rimanere a Genova fino a giugno. Con lui anche Viktor Kovalenko, altra scommessa orobica ma che verosimilmente troverà spazio nelle scelte di Gasperini dalla prossima stagione con più continuità. In attacco, il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma e il trasferimento di Kevin Lasagna, 10 gol nella scorsa stagione a Udine, al Verona. Menzione d’onore per il doppio colpo del Parma con Man e Zirkzee, proprio a Udine cerca il rilancio Fernando Llorente.

Antonio Rosati - Dal Torino alla Fiorentina, titolo definitivo.

Andrea Conti - Dal Milan al Parma, prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni in caso di salvezza.

Daniele Rugani - Dalla Juventus al Cagliari, prestito.

Fikayo Tomori - Dal Chelsea al Milan, prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni.

Joakim Maehle - Dal Genk all’Atalanta, titolo definitivo a 11 milioni.

Radja Nainggolan - Dall’Inter al Cagliari, prestito.

Kevin Strootman - Dall’Olympique Marsiglia al Genoa, prestito.

Rolando Mandragora - Dalla Juventus al Torino, prestito con diritto di riscatto a 16 milioni nel 2021 e 14 nel 2022. Obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Stephan El Shaarawy - Dallo Shanghai Shenhua alla Roma, svincolato.

Kevin Lasagna - Dall’Udinese all’Hellas Verona, prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni a 6,5 milioni più bonus.

Mario Mandzukic - Da svincolato al Milan.