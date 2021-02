Mandzukic torna titolare... dopo l'Ajax di De Ligt. Due anni dopo è ancora Europa

Mario Mandzukic ritorna a giocare titolare con la maglia di una squadra italiana dopo molto tempo. Quasi due anni, visto che nel maggio del 2019 il croato aveva giocato l'ultima sfida con la Juventus, ma era subentrato - facendo gol - nell'1-1 contro l'Atalanta. L'arrivo di Sarri lo aveva praticamente epurato, così per andare all'undici titolare bisogna tornare all'andata contro l'Ajax, 1-1 in Champions League, per un'ora in campo con la sensazione che la settimana successiva potesse essere una pratica sbrigativa. Forse è lo sliding doors della carriera di Mandzukic e della Juventus, visto che De Ligt al ritorno diede il colpo di grazia alle speranze bianconere.

Indubbio che il suo approccio con la nuova realtà milanista non abbia creato un effetto esagerato, perlomeno non come quello di Ibrahimovic un anno fa. 76 minuti, 0 gol e due sconfitte contro Atalanta e Spezia. La scelta di tornare in Italia, in un Milan che sta andando oltre più ogni rosea previsione, per ora non ha pagato come avrebbe dovuto. Questa sera, contro la Stella Rossa e con il compagno di nazionale Rebic alle sue spalle, ha una grande opportunità per lasciare un marchio e ricominciare ciò che, due anni fa, è stato interrotto a metà con l'eliminazione contro l'Ajax.