Mané verso l'Al Nassr, il Bayern lo esclude dall'amichevole. Sommer invece è titolare

Yann Sommer titolare, Radio Mané fuori. Tra pochi minuti il Bayern Monaco scenderà in campo in amichevole contro i giapponesi del Kawasaki Frontale. E le scelte di formazione danno indizi, anche in maniera chiara e ufficiale, sul mercato dei tedeschi. Che in maniera diretta coinvolge anche l'Italia. Ma andiamo con ordine.

Sadio Mané verso l'Al Nassr. L'attaccante senegalese è infatti in trattativa con la formazione saudita, dove raggiungerà a breve Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic. Il Bayern spiega così la sua esclusione dall'amichevole, aprendo in via ufficiale la trattativa: "Sadio Mané - si legge in un tweet del club - è in trattativa per un trasferimento e per questo motivo oggi non è in rosa". A questo punto, si attende soltanto l'annuncio della formazione araba.

E Sommer? Tutta all'opposto, o quasi, la situazione del portiere svizzero. L'Inter è vicina a chiudere la trattativa per il suo sbarco in Serie A, ma lo stallo non si può ancora considerare concluso. Anzi: complice l'assenza di Neuer, Sommer scende in campo addirittura da titolare con i tedeschi. Nei prossimi giorni vi saranno nuovi contatti tra i club - i nerazzurri puntano a non pagare la clausola da 6 milioni e giovedì vi era stata una schiarita, non decisiva, in questa direzione - ma al momento la fumata bianca è ancora da scrivere.