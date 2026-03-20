Marco Simone: "Leao ha qualità straordinarie, ma è fatto così. C'è il rischio di alti e bassi"

Marco Simone ha vinto tutto negli anni con il Milan e oggi soffre a vedere il Diavolo ridotto in queste condizioni. Ai suoi tempi i rossoneri infatti vincevano Scudetto e Champions League, adesso invece lottano sì per il titolo, ma non partecipano neanche a una competizione europea e la differenza rispetto al passato è tanta. Intervistato da Tuttosport ha spiegato di sperare ancora nel tricolore, ma ha ammesso che è molto difficile immaginarlo.

Simone ha un'opinione positiva anche di Rafael Leao, giocatore che secondo lui ha qualità straordinarie: "Possiede tecnica, velocità, fisicamente è forte… Si spera sempre che possa fare una stagione piena in tutte le partite che gioca. È talentuoso, atipico e atipico anche caratterialmente. Si vorrebbe forse la maturazione calcistica, ma è fatto così. Esiste il rischio di alti e bassi". L'intesa con Pulisic non è il problema del Milan per lui: "Fai fatica definirli coppia se sono inseriti in un sistema dove non esiste l'attaccante classico".