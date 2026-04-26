Simone: "Leao è un eterno Peter Pan. Allegri? Non puoi parlare di quarto posto al Milan"

Marco Simone ha giocato nell'attacco di un Milan diverso da quello di oggi, ma continua ovviamente a seguire le vicende dei rossoneri con grande interesse. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato di non essere rimasto deluso dall'operato di Massimiliano Allegri, pur rimproverandogli le dichiarazioni in cui parlava di quarto posto come obiettivi perché non è giusto porsi limiti in una società del genere.

Due battute anche su Rafael Leao: "Non dico non possa fare il centravanti tout court, ma è molto limitato nel ruolo in cui sta giocando ora. E mi spiace perché è un vero talento: ha fisico e tecnica da top, anche se, come dicevano a me, è un eterno Peter Pan". Simone è rimasto stupito invece da Yildiz, che ha tutto per diventare a suo modo di vedere un super calciatore, e Modric, che nonostante l'età può giocare altri 2-3 anni.