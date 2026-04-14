Marcus Thuram, una doppietta riscrive il futuro: torna al centro dell'Inter, anche sul mercato

Finalmente Marcus Thuram: l'attaccante francese è tornato protagonista con gol pesanti - due - siglati contro il Como. "Davvero non segnavo da così tanto?", la sua reazione a fine partita di fronte ai giornalisti nel dopo-partita, quando gli hanno fatto notare la prolungata assenza dalla rete. Giusto in tempo per mettere lo zampino su quello che è stato forse lo scatto finale per la vittoria dello scudetto nerazzurro.

E magari per riscrivere il proprio futuro. Non è un segreto che l'Inter stia pensando a cambiamenti anche significativi per la prossima estate. C'è aria di fine ciclo, per certi versi, considerando che diversi giocatori potrebbero lasciare a parametro zero al termine dei rispettivi contratti. Fine ciclo, ma l'Inter vuole restare lì in alto e continuare a vincere. Così anche i big della rosa sono sotto la lente d'ingrandimento, per capirne le motivazioni per il futuro e lo stato di forma.

Fra di essi c'è stato anche Marcus Thuram. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che il centravanti è di nuovo un punto centrale dei programmi della società. Lo scenario potrebbe cambiare di fronte ad un’offerta da capogiro, ma in questo momento l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio numero 9. E come per Calhanoglu, che potrebbe restare e rinnovare per un anno, Chivu dirà la sua alla dirigenza in merito alla posizione del figlio d'arte. I nerazzurri sono consapevoli che cercare nuovi attaccanti sul mercato non sia cosa semplice, così come non sia sempre consigliabile modificare qualcosa che ha dimostrato di saper funzionare, come la coppia con Lautaro Martinez.