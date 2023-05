Marelli: "Giusto ripetere il rigore di Montiel, manca il secondo giallo per Rakitic e Lamela"

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista DAZN, ha analizzato così gli episodi della finale di Europa League tra Siviglia e Roma vinta dagli andalusi ai rigori: "L'arbitro Taylor mi ha deluso. Primo tempo condotto bene, poi dal secondo tempo molta confusione a livello soprattutto disciplinare. Sul rigore dato per fallo di Ibanez, è in posizione perfetta per vedere e giustamente viene richiamato dal Var perché c'è il tocco prima sul pallone. Braccio di Fernando? E' staccato e aumenta il volume del corpo, ma è abbastanza vicino al tronco.

L'errore più grave è il fallo di Rakitic: ferma un'azione, andava ammonito per la seconda volta. Un'espulsione all'81' pesa e non poco. Nel recupero c'è un fallo nettissimo di Lamela: anche lui era già ammonito, ma Taylor ammonisce per proteste Ocampos. Il rigore di Montiel è stato ripetuto giustamente: al momento del tiro, Rui Patricio aveva tutti e due i pedi oltre la linea di porta".