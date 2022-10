Marelli sul rosso a Lazzari: "L'arbitro è andato a sensazione, c'è cascato con tutte le scarpe"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato l'espulsione rimediata da Manuel Lazzari negli studi di DAZN: "Primo giallo giusto per comportamento scorretto e antisportivo nei confronti di un avversario. Il fattaccio avviene nel finale di primo tempo: l'arbitro non ha visto nulla ed è andato a sensazione, cosa sbagliata e ancor più sbagliato a quel punto è estrarre un cartellino che porta al rosso e cambia il match. In ogni caso non è un gesto da ammonizione, l'arbitro c'è cascato con entrambe le scarpe a causa della reazione del giocatore dello Sturm Graz. Chiaramente il VAR non può intervenire su un'ammonizione. Italiane sfortunate con gli arbitri tedeschi: il Milan è stato penalizzato, i rigori fischiati al Napoli sono dubbi e stasera c'era un arbitro in confusione dal primo minuto e che non si è mai fatto rispettare".