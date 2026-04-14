Mariani concede un rigore al Liverpool, poi cambia idea col VAR. E Slot mette Ngumoha

Episodio chiave al 64’ ad Anfield nella sfida di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain. L’arbitro Maurizio Mariani aveva inizialmente assegnato un calcio di rigore al Liverpool per un contatto in area tra Alexis Mac Allister e William Pacho. Dopo il richiamo del VAR, però, il direttore di gara è andato a rivedere l’azione al monitor.

Dalle immagini è emerso come il contatto fosse inesistente o comunque troppo leggero per giustificare la massima punizione. Decisione quindi corretta quella di revocare il rigore, tra le proteste dei giocatori di casa e il sospiro di sollievo del PSG, che ha perso anche Doué per infortunio (al suo posto è entrato Barcola). Intanto entra Ngumoha al posto di Joe Gomez, che era subentrato a inizio ripresa. Federico Chiesa non chiamato in causa e a Slot resta una sola sostituzione.