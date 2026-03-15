Premier League, una Next Gen al potere: Dowman più precoce di Fabregas all'Arsenal

Si parla spesso di quanto coraggio e lungimiranza abbia la Premier League in ottica movimento calcio inglese, tra progetti vincenti delle Academy, infrastrutture all'avanguardia, fiducia nei giovani talenti. Ma quello che sta succedendo in Inghilterra merita una riflessione, perché anche ieri abbiamo assistito all'ennesimo teenager sfornato da un club di Serie A inglese capace di lasciare subito il segno. E memoria di sé.

Parliamo ovviamente di Max Dowman dell'Arsenal, diventato ieri pomeriggio il più giovane marcatore di sempre nella storia della Premier League a soli 16 anni e 73 giorni, grazie alla rete che ha consegnato nelle mani dei Gunners la vittoria per 2-0 sull'Everton. E il +9 sul Manchester City, stoppato dal West Ham poco più tardi. Il ragazzo è entrato dalla panchina al 74', con la squadra di Arteta bloccata sullo 0-0 e ha avuto un impatto sbalorditivo, oltre alla rete siglata nel finale.

Dowman ha infranto anche il record di Cesc Fabregas, che aveva 17 anni e 113 giorni quando segnò contro il Blackburn Rovers nel 2004. Quindi il classe 2009 addirittura più precoce di un centrocampista fuoriclasse nonché attuale allenatore del Como. Ma questa è la quarta volta in questa stagione che un club di Premier League vede aggiornarsi il proprio record di marcatore più giovane nella competizione.

Non solo Dowman. Si parte da Rio Ngumoha, baby del Liverpool che ha segnato il gol vittoria nel 3-2 contro il Newcastle ad agosto, all'età di 16 anni e 361 giorni. Poi c'è Mateus Mané, diventato il più giovane marcatore del Wolverhampton a 18 anni e 109 giorni nel 3-0 contro il West Ham il 3 gennaio 2026. Infine Junior Kroupi, che si è preso il posto di goleador più prematuro del Bournemouth in Premier League segnando nel 2-2 contro il Leeds il 27 settembre 2025, con 19 anni e 196 giorni segnati sulla carta d'identità.