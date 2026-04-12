Liverpool, Ngumoha il più giovane marcatore della storia Reds: "Sono nel club miglior al mondo"

"Venire ad Anfield e portare a casa i tre punti è una sensazione fantastica. L'atmosfera è stata di nuovo incredibile, quindi è una giornata assolutamente positiva", ha dichiarato Rio Ngumoha a Sky Sports dopo la vittoria per 2-0 del Liverpool contro il Fulham. Per il diciassettenne è stata una giornata indimenticabile: segnando la rete che ha sbloccato il match, ha realizzato il suo primo gol in assoluto ad Anfield, diventando il più giovane marcatore della storia dei Reds in Premier League.

Il giovane talento ha poi descritto l'azione che lo ha portato al record: "È un gol speciale. Robbo (Andy Robertson, ndr) ha creato lo spazio per me, così mi sono accentrato e ho mirato all'angolino". Ngumoha ha concluso ribadendo il suo legame con i colori del club e la voglia di crescere ancora: "Per me il Liverpool è il club più grande del mondo. Essere partito così giovane e sentire che l'allenatore e tutti i compagni hanno fiducia in me è fondamentale. Ora devo solo continuare a lavorare sodo". Con questa umiltà, il classe 2008 punta a trasformare questo esordio da record nel primo capitolo di una lunga storia ad Anfield.