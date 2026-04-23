Mariani e Bindoni tornano ad arbitrare l'Inter: sono passati 6 mesi dal rigore Mkhitaryan-Di Lorenzo
Maurizio Mariani tornerà ad arbitrare l'Inter nel prossimo turno di campionato, che vedrà la capolista di scena a Torino per il 34° turno di Serie A. Erano sei mesi che l'unico direttore di gara italiano selezionato per i prossimi Mondiali non dirigeva una gara dei nerazzurri, esattamente da quel Napoli-Inter che il 25 ottobre scorso finì 3-1 per gli azzurri al Maradona, scatenando mille polemiche per il contestatissimo rigore assegnato contro la Beneamata per il presunto fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo.
Insieme all'arbitro della sezione di Aprilia ci sarà anche Daniele Bindoni, l’assistente che in quell’occasione ritenne irregolare l’intervento, richiamando l’attenzione dell’arbitro e inducendolo a concedere il calcio di rigore alla squadra guidata da Antonio Conte. Mariani, che aveva una visuale chiara dell’azione, in un primo momento aveva lasciato correre, spostandosi verso la metà campo opposta. Solo in seguito arrivò il fischio, deciso dopo la segnalazione del guardalinee.