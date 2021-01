Marocchi sulla corsa Scudetto: "A questo punto è un derby fra Inter e Milan"

Negli studi di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha parlato delle cessioni di casa Inter e della corsa Scudetto: "Nainggolan era una situazione più complicata rispetto ad Eriksen, immaginavo sarebbe finita così. Su Eriksen ci sono due certezze: Eriksen è forte e l'Inter è forte, ma a volte le cose non vanno bene insieme. Il campo è l'unico dato di fatto, è meglio per entrambi dirsi addio. La corsa Scudetto? L'Inter c'è così come il Milan, poi aspettiamo le altre. Ma a questo punto è un derby milanese per lo Scudetto".