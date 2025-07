Matteo Materazzi lotta contro la SLA, la moglie lancia raccolta fondi: donati oltre 20.000 euro

Matteo Materazzi sta combattendo contro una brutta malattia. L'ha annunciato la moglie del procuratore, nonché fratello del campione del mondo Marco, attraverso una raccolta fondi sul portale "GoFundMe".

"Sono Maura, la moglie di Matteo un papà di due splendidi ragazzi di 16 e 19 anni. Matteo ha 49 anni e nel settembre 2024 gli è stata diagnosticata una rara mutazione di SLA", ha dichiarato Maura Materazzi. La risposta del settore calcio non si è lasciata attendere, visto che al momento sono già stati raccolti oltre 21.000 euro per l'agente di 49 anni. "Matteo è finito in carrozzina perdendo velocemente anche l’uso delle gambe. Ad oggi nemmeno le braccia funzionano più, muove solo un pochino le mani. Purtroppo la malattia sta avanzando molto velocemente e ha da poco preso anche la parte respiratoria", ha proseguito Lady Materazzi. "Abbiamo contattato la Columbia University di NY e il Dott. Shneider, pioniere di questa terapia, ma per creare degli ASO adatti a Matteo e a tutti quelli che hanno la stessa mutazione nella stessa variante, servono 1 milione e mezzo di dollari, che ovviamente non abbiamo".

Dunque, l'appello: "Solo col vostro aiuto possiamo sperare di raggiungere queste cifre e magari salvare la vita non solo di Matteo, ma di tutti quelli che vivono la sua condizione. Anche la più piccola cifra è importante perché goccia a goccia si fa il mare. Grazie a chi vorrà sostenere la nostra lotta per la vita".