Matthaus non ha dubbi: "Col PSG l'ultima di Flick in Champions col Bayern. Sarà il dopo Low"

Lothar Matthaus, dagli studi dell'edizione tedesca di Sky Sport, ha detto la sua sul Bayern Monaco e sul tecnico Hansi Flick: "Quella col PSG è stata l'ultima partita di Flick come allenatore del Bayern in Champions League. E' il primo nome per la Federazione come successore di Low, in estate accetterà l'offerta".