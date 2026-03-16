Max Dowman sta letteralmente riscrivendo i libri di storia della Premier League

Sabato sera in Premier League è accaduto qualcosa che 'sarà ricordato per molti, molti anni a venire' come ha scritto da subito la BBC. Max Dowman da Chelmfsord è diventato il più giovane di sempre a segnare in Premier League. Non solo un 'classe 2009' ma è nato il 31 dicembre del 2009. Praticamente un 2010. Clamoroso. Non è il suo esordio assoluto, in Premier aveva già giocato e anche lì, un record: il più giovane di sempre a vestire la maglia dei Gunners (a 15 anni e 302 giorni), il più giovane di sempre a giocare in Champions League (a 15 anni e 308 giorni).

Un talento pazzesco. A sei anni da compiere è entrato nell'Academy dell'Arsenal e non se n'è mai andato, per la gioia di una famiglia di tifosi accaniti dei Gunners. A livello internazionale ha giocato e segnato in Youth League (record di precocità anche qui) a 14 anni e spiccioli contro l'Atalanta, stessa età in cui ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra e dove ha pure esordito in Premier League 2. Il debutto in una gara non ufficiale coi grandi nel luglio del 2025 a 15 anni contro il Milan a Singapore.

E poi la serata di sabato. "E' incredibile, lo vedete da come gioca. Riesce sempre a star calmo, a fare la scelta giusta con e senza palla. E' pazzesco e ha segnato un gol bellissimo, sono così felice per lui". Lo coccola così il riferimento avanzato della formazione di Mikel Arteta, Viktor Gyokeres. "Un giorno che non dimenticheremo mai", scrivono i media inglesi. Un record pazzesco. Per un talento che sta riscrivendo i libri di storia.