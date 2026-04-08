Dowman a 16 anni nell'Arsenal, Wilshere: "Mondiali? Entrerà nei pensieri di Tuchel così"

Max Dowman non è più una scoperta, ma per chi non lo conoscesse ancora ha già infranti record su record di precocità all'Arsenal, tra presenze in vari palcoscenici e il primo gol in Premier League all'età di 16 anni. Jack Wilshere, storico ex centrocampista dei Gunners e oggi allenatore del Luton Town, ne ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sports UK. Non solo per la fiducia dimostrata da Mikel Arteta per il teenager prodotto nell'Academy, ma anche in ottica Mondiali con l'Inghilterra di Tuchel.

Diventato il secondo giocatore più giovane di sempre a scendere in campo in una fase a eliminazione diretta di Champions League, subentrando nella vittoria per 1-0 dell'Arsenal contro lo Sporting ieri sera, il futuro luminoso è solamente nelle sue mani. "Dipende da cosa accadrà da qui alla fine della stagione", ha dichiarato Wilshere in merito alle prospettive Mondiali. "Ho sempre creduto fermamente che, per giocare nell'Inghilterra, fosse necessario giocare con continuità e fare bene nel proprio club; le convocazioni arrivano di conseguenza. Sono certo che, se troverà più spazio, entrerà nei pensieri di Thomas".

Sotto le ali di Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, le possibilità sono elevate: "La cosa più importante è che stia avendo delle opportunità: questo dimostra quanto sia forte", ha aggiunto Wilshere. "Quando un allenatore come Mikel, in un top club come l'Arsenal, si fida di un sedicenne facendolo entrare in campo per provare a fare la differenza, significa che la fiducia nei suoi confronti è totale. È un ottimo giocatore e questo può dargli la consapevolezza necessaria".