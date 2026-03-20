Max Dowman al Mondiale? Sarebbe il più giovane di sempre (anche più di Pelé)

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha confermato che Max Dowman potrebbe partecipare ai Mondiali con l'Inghilterra quest'estate. Dowman è diventato il più giovane marcatore di sempre della Premier League nella vittoria dell'Arsenal contro l'Everton e, a soli 16 anni, potrebbe essere convocato in nazionale. Intanto il ct ha spiegato di non averlo fatto subito solamente per non aumentare la pressione su di lui: "Ma è un talento straordinario", ha aggiunto, aggiungendo che compete con gli altri per un posto al Mondiale.

Ma qualora venisse convocato sarebbe il più giovane di sempre a giocare in tale manifestazione? Max Dowman è nato il 31 dicembre 2009 ed attualmente ha 16 anni, 2 mesi e 20 giorni. I Mondiali si giocheranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Come si può vedere dalla classifica qui sotto (dati Transfermarkt), qualora scendesse in campo in qualsiasi momento del torneo, in un colpo solo supererebbe tutti i giocatori attualmente più precoci.

La classifica dei giocatori più giovani ad aver giocato in un Mondiale:

1) Norman Whiteside (Inghilterra), 17/06/1982: 17 anni, 1 mese e 10 giorni

2) Samuel Eto'o (Camerun) 17/06/1998: 17 anni, 3 mesi e 7 giorni

3) Faemi Opabunmi (Nigeria) 12/06/1998: 17 anni, 3 mesi e 9 giorni

4) Salomon Olembé (Camerun) 11/06/1998: 17 anni, 6 mesi e 3 giorni

5) Pelé (Brasile) 16/06/1058: 17 anni, 7 mesi e 23 giorni