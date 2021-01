Maxi rosa per lo Spezia. Prima serve vendere, poi il terzino destro: i nomi nel mirino

Lo Spezia è al lavoro per snellire l’organico verso la rincorsa salvezza. Un modo per razionalizzare i piani di una delle rivelazioni del campionato. I liguri hanno individuato una serie di nomi che non rientrano nel progetto e lavorano alle uscite, che saranno diverse. Poi eventualmente si passerà alla ricerca di un terzino destro, unico ruolo dove si valuta un intervento utile e alternativo al pacchetto dei titolari. In queste zone piace Sabelli (Brescia), un pallino seguito da tempo, finito però nelle mire anche della Samp e dell’Empoli in B. Una trattativa difficile, come quella per Faragò del Cagliari diretto verso Bologna. A meno che non esca un jolly magari dall’estero, tra i nomi proposti dagli scout spezzini oppure Pisacane (Cagliari).