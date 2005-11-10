Mbappé da record in Champions League: è il più giovane di sempre a quota 100 presenze

Kylian Mbappé entra ancora una volta nella storia della Champions League. L'attaccante francese disputa oggi la sua 100ª partita nella massima competizione europea per club, diventando il giocatore più giovane di sempre a raggiungere questo traguardo considerando sia l'era della Coppa dei Campioni sia quella della UEFA Champions League.

Il fuoriclasse del Real Madrid, riporta Opta, taglia la cifra dei 100 gettoni a 27 anni e 298 giorni, superando il precedente primato appartenente a Lionel Messi, che aveva raggiunto lo stesso numero di presenze all'età di 28 anni e 84 giorni. Un altro record che certifica la precocità e la continuità di Mbappé ai massimi livelli. Il francese aveva esordito in Champions League con la maglia del Monaco nella stagione 2016/17, quando aveva appena 17 anni, per poi diventare protagonista anche con il Paris Saint-Germain e ora con il Real Madrid.

Un percorso europeo straordinario, impreziosito da 71 gol e 28 assist ma anche prestazioni decisive e numerosi primati individuali. A meno di 28 anni, Mbappé ha già scritto una pagina importante della storia della competizione, con l'obiettivo di vincerla per la prima volta.