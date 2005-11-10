Kylian Mbappé continua a scalare la storia del calcio europeo. L'attaccante del Real Madrid è a quota 77 gol nelle coppe europee, e secondo la classifica dei migliori marcatori è il sesto di sempre, davanti a Raul, fermo a 76. Una cifra che arriva nella serata in cui il francese ha firmato una doppietta, al 64' e all'84', nel 5-1 dei blancos al PSV.

La classifica dei marcatori di sempre

In vetta c'è ancora Cristiano Ronaldo, a 145 reti, seguito da Lionel Messi (132) e da Robert Lewandowski (113). Subito dietro, a 92, c'è Karim Benzema, ex compagno di squadra dello stesso Mbappé al Real Madrid, poi Harry Kane a 82. Il francese, con 77, precede Raúl, storica bandiera dei blancos, a 76.

Il distacco dagli inseguiti è già ravvicinato: Mbappé è a cinque gol da Kane, a 15 da Benzema e a 36 da Lewandowski.

Dal Monaco al Real Madrid

Il percorso europeo di Mbappé è iniziato a 18 anni con il Monaco. All'8 settembre scorso, quando aveva 71 gol in Champions League, ne contava 6 con i monegaschi, 42 con il Paris Saint-Germain e 23 con il Real Madrid. Quest'anno ha raggiunto 77. A 27 anni è stato il miglior marcatore dell'ultima Champions League, e il ritmo con cui continua a segnare spiega perché il nome di Cristiano Ronaldo non sia più così lontano da un orizzonte di carriera.