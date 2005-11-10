Mbappé a 75 gol in Champions prima dei 28 anni, ma il record è di Messi: i numeri irreali
Daniele Najjar
Nel 5-1 che il Real Madrid ha rifilato al PSV Eindhoven ieri sera, Kylian Mbappé ha messo a segno - al 64' e venti minuti dopo, all'84' - i gol numero 74 e 75 della sua carriera in Champions League. Un traguardo non da poco il suo, anche se non da record. Mbappé infatti ha raggiunto tale cifra a 27 anni e 339 giorni.
Leo Messi ci riuscì a suo tempo a 27 anni e 169 giorni. I due sono comunque gli unici giocatori della storia della competizione ad essere riusciti a raggiungere i 75 gol prima di aver compiuto i 28 anni.
CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Bodo/Glimt-LASK 1-0
90+2' Helmersen
Galatasaray-Aston Villa 1-0
77' Gul
Arsenal-Borussia Dortmund 1-1
10' Gyokeres (A), 55' Beier (BD)
Como-AEK 1-0
57' Milla
Feyenoord-Porto 0-1
2' aut. Targhalline
Manchester City-Napoli 2-2
55' Hujlund (N), 67' Bouaddi (MC), 76' Lang (N), 86' Cherki (MC)
RB Lipsia-Lens 3-1
6' Raum (RBL), 9' e 90+4' Nusa (RBL), 58' Udol (L)
Real Madrid-PSV 5-1
32' rig. Perisic (P), 50' Valverde (RM), 60' Bellingham (RM), 64' e 84' Mbappe (RM), 87' Vinicius Jr. (RM)
Slovan Bratislava-Betis 0-2
43' e 57' Hernandez
Mercoledì 25 novembre
Ore 18:45 - Sabah-Barcellona
Ore 18:45 - Slavia Praga-Villarreal
Ore 21:00 - Atletico Madrid-Viking
Ore 21:00 - Club Brugge-Liverpool
Ore 21:00 - Inter-Stoccarda
Ore 21:00 - Lille-Bayern Monaco
Ore 21:00 - PSG-Roma
Ore 21:00 - Shakhtar-Fenerbahçe
Ore 21:00 - Sporting-Manchester United
CHAMPIONS LEAGUE - CLASSIFICA
1. Real Madrid – 15 (differenza reti +10)
2. PSG* – 12 (+15)
3. Como – 12 (+14)
4. Betis – 12 (+4)
5. Arsenal – 11 (+5)
6. Manchester City – 10 (+5)
7. Dortmund – 10 (+2)
8. Barcellona* – 9 (+8)
9. Aston Villa – 9 (+5)
10. Liverpool* – 9 (+4)
11. Club Brugge* – 9 (+4)
12. Sporting* – 9 (+4)
13. Galatasaray – 9 (0)
14. Bayern* – 8 (+7)
15. Stoccarda* – 7 (+3)
16. Bodo/Glimt – 7 (-4)
17. Inter* – 6 (+2)
18. LASK – 6 (0)
19. Manchester Utd* – 6 (0)
20. FC Porto – 6 (0)
21. RB Lipsia – 6 (-4)
22. Fenerbahce* – 5 (-5)
23. Roma* – 4 (+2)
24. Shakhtar* – 4 (0)
25. Viking* – 4 (-1)
26. Atl. Madrid* – 4 (-1)
27. Napoli – 4 (-5)
28. PSV – 4 (-5)
29. Villarreal* – 3 (-6)
30. Sabah FC* – 3 (-6)
31. AEK – 3 (-7)
32. Feyenoord – 3 (-8)
33. Lens – 3 (-14)
34. Slavia Praga* – 1 (-4)
35. Lilla* – 1 (-6)
36. Slovan Bratislava – 0 (-18)
*Una partita in meno