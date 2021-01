McKennie gol contro il Bologna. Mihajlovic: "Peccato, sappiamo che si inserisce spesso in area"

Sinisa Mihajlovic ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 2-0 del suo Bologna contro la Juventus, soffermandosi anche su McKennie: "Se mi ha infastidito la sua posizione in campo? Forse noi abbiamo sbagliato perché abbiamo scambiato le posizioni di Svanberg e Schouten. Non abbiamo fatto bene o come volevamo nel possesso e nella costruzione, nel secondo tempo li ho messi come giocano sempre e hanno fatto meglio. Sappiamo che lui è un giocatore che si inserisce, peccato aver preso gol su calcio d’angolo, quando lasci liberi i giocatori della Juve poi la mettono dentro".

