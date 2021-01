Meglio il Genoa nei primi 45 minuti. Atalanta con poche idee, Shomurodov pericoloso

Si è da poco concluso il primo tempo di Atalanta-Genoa. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Le scelte iniziali - Gasperini schiera Tolói, Palomino e Djimsiti davanti a Gollini. In attacco Zapata supportato da Malinovskyi e Ilicic. Nel Genoa c'è Strootman dal primo minuto in mezzo al campo, mentre in attacco c'è Pjaca al fianco di Shomurodov.

Parte meglio il Genoa - La squadra di Ballardini nei primi 10 minuti ha due occasioni importanti, prima con Pjaca, poi con Shomurodov. In entrambe le occasioni le conclusioni dei due attaccanti finiscono fuori di pochissimo.

Dea con poche idee - Il primo tempo dell'Atalanta è avaro di emozioni. La squadra di Gasperini si fa vedere in avanti in poche occasioni, senza però mettere in difficoltà Perin.

Gollini salva su Shomurodov - Al minuto numero 40 il Genoa ha una grande occasione per sbloccare la gara. Dopo un rimpallo Shomurodov calcia a botta sicura ma trova l'intervento d'istinto di Gollini che riesce a deviare il pallone all'ultimo secondo.