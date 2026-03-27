TMW Meluso sulla corsa salvezza: "Dal Cagliari in giù rischiano tutti. La Fiorentina si tirerà fuori"

All'interno dell'A tu per Tu odierno sulle pagine di TMW, il direttore sportivo Mauro Meluso ha fatto le carte alla corsa salvezza in vista delle ultime giornate di campionato:

Lotta salvezza in Serie A: come la vede?

"È avvincente. Per alcune squadre il loro Scudetto è la salvezza, ne so qualcosa per i miei trascorsi. Ci sono tante squadre in lotta, tra cui la Fiorentina che però è prevedibile si tiri fuori: ha una rosa di livello e gli investimenti fatti sono stati corposi. I viola si salveranno, ma dal Cagliari in giù serve attenzione".

Chi andrà in A dalla B?

"Il Monza è una seria candidata, ha una guida tecnica di grande valore. Bianco è stato un mio calciatore, è un ragazzo che è sempre attento alle evoluzioni del calcio e ha un modo di giocare che mi piace molto. L'anno scorso l'avevo anche chiamato per il Perugia.

Venezia e Frosinone si giocano l'altra posizione. Il Palermo, che tutti davano per favorito, è un po' in ritardo. Ma ci sono i playoff che saranno importantissimi".