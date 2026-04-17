Meluso: "I tifosi della Fiorentina accendano un cero. In difesa ci sono giocatori sopravvalutati"

Mauro Meluso, ex direttore sportivo che ha lavorato anche a Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella settimana che precede lo scontro tra le due squadre e ha analizzato anche il lavoro che è stato fatto dalla Fiorentina: "Non sono solito giudicare perché non ho elementi oggettivi e ho un ottimo rapporto sia con Pradè che con Paratici, però mi sono fatto un'idea. Intanto la Fiorentina nel futuro deve rivedere qualcosa nel reparto difensivo, e questo la dice lunga su cosa penso: secondo me ci sono giocatori sopravvalutati lì dietro".

Ci sono stati anche altri problemi.

"Le dimissioni di Palladino e l'incertezza iniziale hanno influito molto. Pioli non è riuscito a entrare nella testa squadra ed è strano abbia fallito il suo obiettivo. Si sono innescate una serie di problematiche che hanno portato questa stagione a essere così difficoltosa. Fermo restando che da un certo punto in poi la squadra ha cambiato marcia. Secondo me oggi i tifosi della Fiorentina possono accendere un cero perché la squadra è salva".

La Fiorentina come può tornare grande?

"Credo abbia ingaggiato uno dei migliori direttori sportivi in Europa. Farà scelte radicali, forti, non si fermerà a scelte di superficie. Questa annata deve aver insegnato qualcosa. Gli errori ti insegnano sempre. Io ho fatto il direttore sportivo a Napoli l'anno dopo lo scudetto di Spalletti e abbiamo commesso una serie di errori che l'anno dopo sono stati d'esempio. Hanno consegnato al club una via che ha portato allo scudetto l'anno dopo. Credo che alla Fiorentina possa succedere la stessa cosa".