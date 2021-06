Mercato interno, l'Inter apre la fila

In un mercato contraddistinto dalla crisi che sta attanagliando le economie delle società di casa nostra, la risposta che le società stanno ricercando è nel ricircolo interno di calciatori e di soldi. Un’idea condivisa e che può portare a benefici innegabili, come peraltro già accade negli altri campionati di punta. Ed allora si parte dall’Inter, che dovrà difendere il titolo dello scorso anno senza Hakimi. L’Incasso arriverà dalla Francia, sponda PSG, ma l’obiettivo principale per sostituire il marocchino parla italiano e risponde al nome di Manuel Lazzari. La Lazio preferirebbe cederlo altrove, ma per Inzaghi la prima scelta è lui. Così come se Pioli dovesse immaginare il suo completamento ideale per il reparto avanzato, non esiterebbe a fare il nome di Berardi. Il Sassuolo ha reso note le sue intenzioni, quest’estate potrebbe effettivamente liberarlo, ed il Milan sta monitorando la situazione. E poi c’è la Juventus: anche in questo caso il primo contatto è stato instaurato con il Sassuolo, ma per un altro obiettivo, ovvero Manuel Locatelli. Trascinatore dell’Italia agli Europei e nome principale di Allegri per rafforzare la propria linea mediana. In previsione un affare da 40 milioni, contropartita più, contropartita meno: soldi che potrebbero restare nel nostro movimento calcistico.