Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti. IL

STROOTMAN SBARCA A CAGLIARI, GRANDE COLPO DEI SARDI. TONALI SEMPRE PIU' VICINO AL RITORNO AL MILAN, ACCORDO AD UN PASSO TRA ROSSONERI E IL BRESCIA. INTER, SONDAGGIO PER SERGI ROBERTO PER IL POST HAKIMI: IL CATALANO NON CHIUDE. ROMA, OGGI MOURINHO SBARCA NELLA CAPITALE: NEI PROSSIMI GIORNI ACCOGLIERA' RUI PATRICIO. FIORENTINA, NIENTE RINNOVO PER CACERES E RIBERY: I DUE LASCIANO I VIOLA.

Grande colpo del Cagliari, che si assicura Kevin Strootman dal Marsiglia, dopo il prestito di sei mesi al Genoa. Contratto definito, l'olandese arriva in prestito annuale in Sardegna, con la possibilità di essere riconfermato per la stagione successiva. Sandro Tonali è sempre più vicino al Milan: incontro tra Maldini, Massara e il presidente del Brescia Cellino nella giornata di ieri, che ha portato ad un sensibile avvicinamento di Sandro ai rossoneri: la distanza è minima, ci sarà ancora qualcosa da limare ma l'affare prosegue a gonfie vele. Inter, salutato Hakimi, seppur non ufficialmente, i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per l'esterno del Barcellona Sergi Roberto, in uscita dai blaugrana. Il difensore apre, ma la trattativa è complessa. Roma, oggi arriva Mourinho in Italia e tra pochi giorni potrà abbracciare un nuovo acquisto: tra domenica e lunedì, infatti, verrà definito il passaggio a Roma di Rui Patricio. Fiorentina, addio non senza polemiche a Martin Caceres e Frank Ribery: il contratto dei due non verrà rinnovato, e il francese polemizza: "Sarei rimasto".

Spezia, giornata di presentazione per il nuovo DG Riccardo Pecini: aperture per Rolando Maran, ma la situazione allenatore non è ancora definita. In corsa restano Marco Giampaolo e, più arretrato, Francesco Farioli.

Roberto D'Aversa ha firmato con la Sampdoria. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'allenatore sarà dunque il prossimo allenatore dei blucerchiati, con lo stesso tecnico che ha risolto oggi il suo contratto con il Parma. L'accordo è stato siglato sulla base di un biennale.

Venezia FC comunica di aver riscattato dalla società Thor Akureyri il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 2003 Jakob Franz Palsson, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2023.

L'Atalanta e il Tottenham continuano a spingere per Takehiro Tomiyasu e per questo il Bologna ha iniziato a sondare il mercato dei difensori. Tra gli obiettivi c'è Igor Diveev, centrale classe '99 del CSKA Mosca reduce dall'Europeo disputato con la Russia. Il giocatore piace anche al Venezia, ma i rossoblu sono pronti a muovere i primi passi ufficiali per allungare sulle altre pretendenti. A riportarlo è Il Corriere di Bologna.

Atalanta in forte pressing per arrivare a Gianluca Frabotta, terzino della Juventus, conteso anche da Genoa ed Empoli, che il club bianconero valuta di portare in ritiro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, contatti in corso tra gli orobici e la Juve: l’Atalanta vuole infatti portarlo a Bergamo a titolo definitivo, una formula che potrebbe fare breccia nelle intenzioni del club piemontese, che incasserebbe una discreta plusvalenza. Frabotta è arrivato a Torino nel 2019 dal Bologna per 2,6 milioni di euro.

Non solo Pau Lopez, anche Robin Olsen è in uscita dalla Roma, dopo il prestito all'Everton. Il portiere svedese, che ha concluso il suo Europeo pochi giorni fa, sarebbe finito nel mirino della Real Sociedad, la squadra che tratta anche Ionut Radu con l'Inter: come riporta Sky, l'ex Cagliari sarebbe un serio candidato alla porta dei baschi, che continuano a monitorare anche la situazione del portiere rumeno dei nerazzurri.

Con le big come Napoli e Milan che non affondano il colpo, Mattia Zaccagni vede ogni giorno di più prendere corpo l'ipotesi di permanenza all'Hellas Verona. Il club lo valuta almeno 15 milioni e nessuno si è fatto avanti proponendo queste cifre, nemmeno la Fiorentina che pare interessata dopo l'arrivo di Italiano. Così pare più probabile ogni giorno la possibilità che il giocatore rinnovi l'accordo con un lauto aumento di stipendio. A riportarlo è Il Corriere di Verona.

Il Milan, oltre a Giroud e Bakayoko, prosegue nelle proprie valutazioni per rinforzare le corsie della squadra di Pioli. Il Manchester United non sembra intenzionato ad aprire alla formula proposta dal Milan per Diogo Dalot, per questo i rossoneri stanno valutando con sempre più forza il nome di Alvaro Odriozola del Real Madrid. Per il ruolo di vice Theo Hernandez, poi, gli uomini mercato rossoneri hanno avviato i contatti con gli agenti di Gabriel Gudmundsson, terzino del Groningen su cui c'è anche il Napoli. Questo il punto sui rossoneri di Tuttosport.

È fatta per il passaggio di Elseid Hysaj alla Lazio, con Sarri che è stato così accontentato da Lotito. Oggi è previsto un contatto decisivo per arrivare alla firma, anche se l'accordo sulla parola è già stato raggiunto. Mancano solo pochi dettagli, con la firma che arriverà nei prossimi giorni. Il contratto sarà di 4 o 5 anni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Antonio Comi non è più il direttore generale del Torino. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata con un comunicato: "Il Torino Football Club comunica che Antonio Comi non è più il Direttore Generale della Società. Il Presidente Urbano Cairo lo ringrazia per il suo leale contributo di questi anni, dapprima - dall’estate del 2005 - come Responsabile del Settore Giovanile e poi come Direttore Generale. Tutto il Torino Football Club saluta Comi e gli augura ogni bene".

Addio anche per Massimo Bava, che non ricoprirà più il ruolo di responsabile del settore giovanile: "Il Torino Football Club comunica che Massimo Bava non è più il Responsabile del Settore Giovanile del Club. La Società saluta e ringrazia Massimo Bava per il buon lavoro svolto nella sua esperienza in granata, nove stagioni dove grazie al contributo di tutti si sono anche raggiunti ottimi risultati, e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera".

Il Torino ha chiesto allo Spezia il cartellino di Emmanuel Gyasi, esterno offensivo ex granata che viene valutato 3 milioni di euro. Nell'ambito dell'operazione Karol Linetty potrebbe finire in prestito con diritto di riscatto proprio in bianconero, con Juric che ha già confermato al club di non avere intenzione di puntare sul polacco. A riportarlo è Tuttosport.

Non solo Manuel Locatelli, anche il terzino turco Mert Muldur sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal. Lo riporta Oltremanica The Athletic, che spiega come il difensore classe '99 sia seguito da tempo dal tecnico dei Gunners, Mikel Arteta. I londinesi potrebbero perdere il terzino Bellerin, su cui è vigile anche l'Inter, e uno dei nomi per sostituire lo spagnolo sarebbe quello del difensore neroverde, il cui prezzo oscilla tra i 10 e i 15 milioni.

Il Leicester fa sul serio per Domenico Berardi. Secondo quanto riporta la BBC, le Foxes avrebbero già preso informazioni dettagliate sull'esterno offensivo del Sassuolo e della Nazionale, pronte a fare un tentativo per rinforzare il loro reparto avanzato con un elemento di qualità. Sul giocatore, come sottolinea la medesima emittente, è forte però anche il pressing del Milan.

Nuovo portiere in arrivo a Torino. Secondo Sky, nelle prossime ore sarà all’ombra della Mole il kosovaro Etrit Berisha. Ex Lazio e Atalanta, arriverà in granata dalla SPAL, disposta a liberarlo a zero per risparmiare sui costi degli altri due anni di contratto. Col Torino, Berisha firmerà un accordo biennale.

Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto di un giovane e interessante centravanti: Aleksander Buksa.

Il Milan ragiona anche su operazioni in uscita: proseguono i contatti per Tommaso Pobega, calciatore che l'Atalanta vuole acquistare a titolo definitivo. E per Jens Petter Hauge, oltre al Wolfsburg, secondo 'Sky' s'è fatto avanti anche l'Eintracht Francoforte.

ESTERO. MESSI SENZA SQUADRA, MA IL BARCELLONA PREPARA IL RINNOVO MONSTRE. RAMOS TROVA L'ACCORDO CON IL PSG, MA TRA UN ANNO SARA' SENZA MBAPPE': VIA VERSO IL REAL MADRID A CONTRATTO SCADUTO. SANCHO PASSA DAL BORUSSIA DORTMUND AL MANCHESTER UNITED, E' UFFICIALE. L'OLYMPIQUE MARSIGLIA ACCOGLIE GERSON, ISAK RINNOVA CON LA REAL SOCIEDAD.

Lionel Messi da ieri è senza squadra, ma il rinnovo con il Barcellona dovrebbe essere prossimo. Anzi, dalla Spagna entrano nel dettaglio e fanno sapere che la Pulga sottoscriverà un contratto da 300 milioni di euro lordi in due anni. Per una stella che non cambia squadra ce n'è un'altra che lo farà, a partire dall'anno prossimo, e per di più a parametro zero: Kylian Mbappé dovrebbe lasciare il PSG a fine contratto, nel 2022, per poi spostarsi verso il Real Madrid. O, quantomeno, così raccontano in Francia.

La giornata di mercato all'estero è stata a dir poco pimpante. E' cominciata con l'annuncio di Jadon Sancho al Manchester United: l'ha fatto il Borussia Dortmund prima delle visite mediche, svelando la cifra definitiva pari a 85 milioni di euro, e il Manchester United più tardi. Nel pomeriggio, poi, è giunta la notizia dell'accordo tra Sergio Ramos e il PSG dopo la trattativa a Parigi con il fratello-agente: un'altra bomba.

Di news ne sono giunte tante e da ogni parte del mondo. Dal Brasile, ad esempio, va via l'ex Roma e Fiorentina Gerson, passato ufficialmente all'Olympique Marsiglia. Chi invece sembrava potesse partire e invece rimarrà dov'è è Isak, una delle rivelazione di Euro 2020, il cui contratto con la Real Sociedad è stato rinnovato. Scelta di cuore per l'ex Cagliari Klavan, che torna in Estonia e firma per il Paide Linnameeskond. Così come quella di Krsticic, ex Sampdoria, che torna alla Stella Rossa.

Infine gli allenatori: il Fulham ha ufficializzato Marco Silva, Marco Rose è stato presentato al Borussia Dortmund, il Tottenham accoglie Nuno Espirito Santo. In Turchia prosegue la ricerca del Fenerbahce, che ha avanzato una proposta ad Abel Ferreira.