Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 maggio

MILAN, MALDINI: “RINNOVI CONGELATI SINO AL TERMINE DELLA STAGIONE”. INTER, SI LAVORA ALLE CESSIONI. LAZIO, INZAGHI SUL RINNOVO: “NON CI SARANNO PROBLEMI” - “E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan puo' decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali": lo dice all'ANSA il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini in riferimento al confronto avvenuto ieri tra Donnarumma e gli ultras della Sud a Milanello, nel quale i tifosi avrebbero detto al portiere di rinnovare, legando la sua presenza in campo con la Juve alla firma del nuovo contratto. "Da questo momento - aggiunge Maldini - ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto".

L'Inter ha già deciso di cedere cinque giocatori della prima squadra che non hanno trovato molto spazio in questa stagione. Secondo L'Interista, Andrea Pinamonti verrà sostituito da un vice Lukaku (Dzeko o Giroud?), mentre Arturo Vidal per ora ha rinunciato all'Olympique Marsiglia, ma verrà ceduto anche senza un corrispettivo economico. Matias Vecino non ha mai fatto un problema ma non è entrato nelle scelte di questa stagione, Roberto Gagliardini ha parecchi estimatori in Italia. Infine Ionut Radu: pochissimo minutaggio e probabile cessione se dovesse arrivare una buona offerta.

“Il mio rinnovo? Adesso pensiamo a chiudere bene. Con il presidente c'è un ottimo rapporto, ne parleremo con calma. Lotito adesso ha tante cose personali per quanto riguarda la società, noi abbiamo una partita ogni tre giorni. Ma non ci saranno problemi”. Lo ha detto l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi.

"Il mio futuro? Oggi se parlo di sogni, parlo di arrivare settimo. Vorrebbe dire aver migliorato la stagione dell'anno scorso. Il mio pensiero resta uguale, vedremo nelle prossime settimane". Così Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sfida con l'Atalanta.

L’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato del futuro del club: “Il futuro sarà roseo, quello che mi preoccupa è il presente: ci sono partite da affrontare, domani contro il Torino. Bisogna onorare il campionato e la maglia che indossiamo, dobbiamo ragionare su questo aspetto. Il presidente ha fatto un discorso anche matematico e lui dopo delle grandi batoste è sempre stato positivo e ha tirato su il morale. Il rammarico da parte mia e dei ragazzi è non aver ripagato i suoi sacrifici".

MANCHESTER UNITED, VAN DE BEEK TOLTO DAL MERCATO. REAL MADRID-RAMOS, PARTITA A SCACCHI PER IL RINNOVO - Donny van de Beek non è sul mercato. Il messaggio del Manchester United è chiaro: nonostante una stagione non all'altezza delle aspettative, l'ex Ajax resterà a Old Trafford. Non partirà in estate, com'era stato ipotizzato. Il club ha fatto sapere ai club interessati di non metterci il pensiero: l'olandese non si muove. A scriverlo è Sun on Sunday.

In casa Real Madrid non si è ancora arrivati alla soluzione per il rinnovo di Sergio Ramos. Secondo quanto riportato da Marca il difensore spagnolo continua a sperare in un rinnovo biennale, mentre i Blancos hanno messo sul piatto il prolungamento per una sola stagione.

Chi sarà il prossimo allenatore del Tottenham? Secondo quanto riportato da Football Insider uno dei nomi nuovi per la panchina degli Spurs è quello di Scott Parker, manager del Fulham che da calciatore ha vestito la maglia del Tottenham per due anni.

Col contratto in scadenza a giugno 2023, il rinnovo di Mohamed Salah non è una priorità per il Liverpool al momento. Lo si intende dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex Roma a Sky Sports, quando ha risposto anche ad una domanda in merito al possibile prolungamento: "Nessuno me ne ha parlato, quindi non posso dire molto al riguardo. Ho già detto che mi piacerebbe vincere di nuovo la Premier League e la Champions League qui. Parte del nostro lavoro è subordinata ai trofei, vincere è una gran cosa e io ci sto provando".