Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 17 gennaio

vedi letture

MANDZUKIC A MILANO, OGGI LA FIRMA. TORINO, GIAMPAOLO ESONERATO: ARRIVA NICOLA E PUÒ SALTARE ANCHE VAGNATI, CONTATTI CON VENTURA. CAGLIARI, DI FRANCESCO A RISCHIO - Mario Mandzukic è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante croato è arrivato ieri sera a Milano, nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto. Rivoluzione in casa Torino. Esonerato Marco Giampaolo, al suo posto Davide Nicola. E si lavora anche per Giampiero Ventura come direttore tecnico, è l’ipotesi al vaglio della proprietà con Emiliano Moretti che diventerebbe il direttore sportivo al posto di Davide Vagnati su cui ci sono profonde riflessioni in corso. Uno scenario, quello dirigenziale, che potrebbe avere seguito nei prossimi giorni. E non è neppure escluso che prossimamente possa arrivare un nuovo direttore sportivo. Il Torino cambia pelle, si affida a Nicola e lavora al ritorno di Ventura.

Giuseppe Marotta, ad nerazzurro, a Sky ha affrontato il delicato tema della possibile cessione dell’Inter: “Posso parlare dell’Inter adesso, è una squadra tra le più importanti al mondo. Parla la sua storia, siamo in vetta. È stato un periodo di transizione e vogliamo tornare in alto dove la storia ci porta a essere. Cessione? Posso tranquillizzare tutti, l’Inter andrà avanti in continuità e stabilità. Posso dire che tutti i miei colleghi si stanno adoperando al fine di garantire tranquillità al parco giocatori e ai dipendenti. Non siamo in una situazione di allarme, la proprietà sta facendo valutazioni che competono a loro e su cui non posso esprimere un parere concreto. Sanno valutare cosa è stata, cosa è e e cosa sarà l’Inter”.

Il Crotone pensa a Lucas Castro, ve l’abbiamo raccontato nei giorni scorsi. E sono ore di riflessione, potrebbe anche prospettarsi una frenata. Così i calabresi si muovono su più profili. Si valutano Cassata del Genoa, Brugman - già sondato quando al Parma con Liverani poteva interessare Petriccione - e anche un ritorno di Marcus Rohden che di fronte ad una buona offerta potrebbe lasciare il Frosinone. Lavori in corso a Crotone, cercasi centrocampista.

È in via di completamento l'uscita di Arkadiusz Milik dalla rosa del Napoli. Infatti, l'Olympique Marsiglia ha alzato la propria offerta a 9 milioni di euro più altri 5 di bonus, includendo inoltre una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante polacco, che si prepara dunque ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, in Ligue 1. Già in settimana, il giocatore ha trovato l'accordo con l'OM per ciò che riguarda l'ingaggio.

Era un’idea del Genoa l’anno scorso. Ora ci pensa il Bologna. Karol Swiderski è il nome nuovo in casa rossoblu. Contatti in corso per l’attaccante del Paok Salonicco. Classe 97, potrebbe lasciare la Grecia per approdare in Italia. Il Bologna apprezza Swiderski, un possibile rinforzo per l’attacco di Sinisa Mihajlovic.

Andrea Conti al Parma, ci siamo. Dopo l’intesa tra il club ducale e il Milan anche il giocatore ha detto sì al passaggio (in prestito con obbligo di riscatto) alla corte di D’Aversa, che l’ha già allenato ai tempi della Virtus Lanciano. Il giorno delle visite mediche di rito e della successiva firma sarà martedì o al massimo mercoledì: oggi infatti Conti sarà con il Milan sul campo di Cagliari, complice l’emergenza terzini, per poi legarsi al club emiliano.

Petar Brlek lascia il Genoa e vola in Crozia. Come annunciato anche dall'NK Osijek tramite il suo sito ufficiale, il centrocampista classe 1994 si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, fino a giugno 2024, anche grazie al lavoro dei suoi agenti Mirco e Stefano Lombardi.

Eusebio Di Francesco si gioca la panchina probabilmente già stasera contro il Milan. Da valutare se in caso di sconfitta gli verrà data un’altra chance. Intanto il Cagliari si cautela. Ci sono stati dei contatti per Walter Mazzarri, sarebbe il primo nome nel caso si verificasse un cambio in panchina. Domani serata calda per Di Francesco. E Mazzarri è alla finestra.

Trattativa in dirittura d'arrivo tra il Parma e il difensore Mehdi Benatia, che in Italia ha già vestito le maglie di Roma e Juventus. Il marocchino firmerà un contratto di sei mesi con opzione per altri dodici in caso di salvezza. Attualmente Benatia gioca tra le fila dell'Al Duhail.

PSG SU SERGIO RAMOS. IL VALENCIA PENSA A FLORENTINO. OZIL AL FENERBAHCE - Il PSG vuole trovare il sostituto di Thiago Silva e Sergio Ramos sembra essere la soluzione migliore per poter rinforzare la difesa. Attualmente le parti in causa non hanno avuto ancora contatti concreti, come riportato da Telefoot: le prossime ore saranno decisive, ma non sarà semplice convincere il difensore iberico. I blancos, nel frattempo, stanno lavorando per il rinnovo.

Solo sei partite in stagione con la maglia del Monaco, Florentino Ibrahim potrebbe lasciare il Principato in questo mercato invernale. Secondo Estadio Deportivo, il giocatore di proprietà del Benfica è un obiettivo del Valencia. Le alternative - si legge - restano Lucas Torreira, Harry Winks, Marc Roca e Edson Alvarez.

Occasione di mercato. Achraf Lazaar è pronto a tornare protagonista e scalda i motori per partire verso una nuova destinazione. L’esterno marocchino può lasciare il Newcastle a zero anche in virtù dei rapporti tra il suo nuovo agente Mohammed Sinouh e il club inglese. C’è l’intesa. Adesso Lazaar e chi gli sta intorno studiano le mosse, alla ricerca della giusta destinazione. Per tornare a correre e gioire sulla fascia sinistra.

Il Borussia Dortmund ha messo gli occhi sull'attaccante del PSV Donyell Malen per l'eventuale sostituzione di Jadon Sancho la prossima estate. L'attaccante del club olandese, assistito da Mino Raiola, è uno dei giocatori che nel recente passato era stato accostato anche al Milan. A riportarlo è il Daily Star.