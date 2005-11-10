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Monza, ecco il nuovo centrocampista: dall'Inter arriva Akinsanmiro

Monza, ecco il nuovo centrocampista: dall'Inter arriva Akinsanmiro TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 12:08Serie A
Il difensore nigeriano lascia Milano per la Brianza in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Adesso è ufficiale: Ebenezer Akinsanmiro è un nuovo giocatore del Monza. Dopo il mancato ritorno al Pisa, il calciatore di proprietà dell'Inter ha trovato una nuova sistemazione con una formula interessante anche per il club nerazzurro. Ecco la nota del club brianzolo:

Il comunicato ufficiale del Monza

"Ebenezer Ajodun Akinsanmiro è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista arriva da FC Internazionale Milano a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Lagos il 25 novembre 2004, muove i primi passi nelle giovanili della Remo Stars FC, una delle realtà più importanti e prestigiose della Nigeria.

Da giovanissimo esordisce con il Remo Stars nella massima serie e nel 2022 prende parte in Italia al Torneo di Viareggio con la rappresentativa Alex Transfiguration Academy, siglando 3 reti e mettendosi in mostra come uno dei migliori talenti della squadra. Nel gennaio 2023 si trasferisce all’Inter, che lo aggrega alla Primavera, con la quale mette a referto 12 presenze e 3 assist. Nella stagione 2023-2024 colleziona 28 presenze tra campionato e Coppa Italia Primavera, realizzando 6 reti condite da 2 assist.

Le ottime prestazioni del centrocampista attirano l’attenzione del tecnico della Prima Squadra nerazzurra. Il 25 febbraio 2024 resta una data memorabile per Ebenezer, che fa il suo esordio in Serie A con l’Inter nella ventiseiesima giornata contro il Lecce, per poi festeggiare al termine della stagione la vittoria del campionato.

L’anno successivo si trasferisce in prestito alla Sampdoria e totalizza 38 presenze tra campionato di Serie B e Coppa Italia, dimostrando il proprio valore con i blucerchiati e firmando 1 gol e 1 assist.

Nella stagione 2025-2026 approda a titolo temporaneo al Pisa, dove ritrova la Serie A e scende in campo in 25 gare tra campionato e Coppa Italia. Il giovane centrocampista vanta anche una presenza con la Nazionale nigeriana, in occasione dell’amichevole contro l’Egitto del 16 dicembre 2025. Centrocampista dalle importanti qualità tecniche e atletiche, Akinsanmiro è pronto per una nuova emozionante avventura in biancorosso. Benvenuto Ebenezer!", si legge.

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