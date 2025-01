Mi manda Kallon: l'Inter sul gioiello Bah, il sierraleonese che fa impazzire mezza Europa

Dalla Sierra Leone con furore. Oaktree ha imposto un ringiovanimento dell'organico e la dirigenza dell'Inter è pronta ad eseguire gli ordini; il primo tassello, in questo senso, potrebbe essere l'arrivo di uno dei difensori più interessanti dei top-5 campionati europei: Abdulai Juma Bah, difensore classe 2006 che il Real Valladolid ha pescato in estate dall'AIK Freetong e che sta facendo benissimo.

Bah ha infatti impiegato pochissimo tempo per mettere in mostra quella che probabilmente è solo una parte del suo potenziale, diventando un elemento importantissimo della prima squadra. L'Inter, secondo le ultime informazioni, sarebbe pronta a pagare il prezzo richiesto di 15 milioni di euro. Un affare da chiudere il prima possibile, per evitare un'asta al rialzo e la concorrenza delle big europee.

Bah è un difensore dotato di grande struttura fisica, che si era messo già in evidenza al Viareggio con il Kallon FC (acquistato tempo fa dall'ex nerazzurro Mohamed Kallon). Transitato prima in Moldavia e poi in Svezia (AIK Solna), è arrivato in Spagna in prestito con diritto di riscatto. Il Valladolid, ovviamente lo eserciterà presto, in modo tale da includere una clausola che potrebbe rendere la sua cessione remunerativa.

Bah, che aiutava suo padre nel panificio di casa e sua madre nella realizzazione di polpette di carne e pesce, sta vivendo un sogno che a breve potrebbe diventare ancora più grande: sono già 12 le presenze stagionali tra Liga e Copa del Rey per questo giovane gigante di 1,95 metri. Un giocatore imponente, che sembra già maturo per la sua età. Può essere davvero un grande affare.