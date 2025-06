Ufficiale Man City, altra avventura in Francia per Juma Bah: va in prestito al Nizza, il comunicato

È ancora vivido nei ricordi dell'Inter l'inseguimento di Juma Bah, difensore classe 2006 che avrebbe voluto mettere a segno come colpo in prospettiva, finché si è intromesso il Manchester City e il giocatore originario della Sierra Leone ha preferito sbarcare in Premier League. I citizens però lo hanno girato subito in prestito al Lens però e ora per il centrale di 19 anni arriverà un'altra tappa lontana da Emirates e dal campionato inglese. Infatti pochi minuti fa il Nizza ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Juma Bah in prestito secco per i prossimi 12 mesi, così il cartellino rimane appunto nelle mani del City.

Comunicato ufficiale

"Juma Bah è un Aiglone! Il difensore arriva dal Manchester City con la formula del prestito per una stagione. Dopo Gabin Bernardeau, l’OGC Nizza realizza il secondo acquisto all’inizio di questa finestra di mercato. Un rinforzo difensivo alto 1,95 m, ben noto ai tifosi di Ligue 1, avendo giocato in Francia negli ultimi 6 mesi", la chiosa dell'annuncio del club francese.

Il direttore sportivo del Nizza, Florian Maurice, ha dichiarato: "Seguiamo i suoi progressi da tempo e lo abbiamo trovato un giocatore molto valido durante la sua esperienza al Lens. I numeri lo dimostrano. Juma è un giovane con grande potenziale e, cosa importante, pensiamo che possa adattarsi rapidamente alle idee del tecnico".