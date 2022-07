Milan, a Marsiglia scocca l’ora di Kjaer. Curiosità Adli: ci sarà il sorpasso su Brahim Diaz?

Quello di domani sera, per il Milan, sarà anche un test Champions. E non solo perché il Marsiglia parteciperà alla massima competizione continentale, ma pure perché i rossoneri troveranno un ambiente particolarmente caldo: l’ideale per verificare la tenuta del gruppo anche sul piano della personalità. Trovarsi di fronte il Vélodrome gremito da 60.000 spettatori (sono già 3.000 i biglietti venduti) può mettere in difficoltà chiunque. E per i tifosi dell’Olympique non fa molta differenza che si tratti di un’amichevole o di una partita ufficiale.

Domani, dunque, con ogni probabilità, si vedrà un Milan ancora più aderente a quello potenzialmente vero e che, quindi, si candida per affrontare l’Udinese all’esordio in campionato il prossimo 13 agosto. La curiosità - sottolinea il Corriere dello Sport - è capire se toccherà nuovamente dall’inizio ad Adli, sulla trequarti: vorrebbe dire che il sorpasso su Brahim Diaz è cosa fatta. In mediana, invece, potrebbe rivedersi il tandem Bennacer-Tonali, finora rimasto separato. Per quanto riguarda la difesa, infine, quella titolare la si è vista contro il Wolfsberg e, non a caso, Maignan non ha mai corso pericoli. Piuttosto potrebbero esserci i primi minuti “veri” di Kjaer dall’infortunio dello scorso dicembre.