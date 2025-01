Milan, Abraham: "Il lavoro non è terminato. Per i miei compagni farei di tutto"

Dopo il successo in rimonta nella semifinale della Supercoppa italiana contro la Juventus, l'attaccante del Milan, Tammy Abraham ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv: "Per i miei compagni, per questa squadra farei tutto. Voglio vincere, sono un vincente. Ieri notte non ho dormito perchè ero malato..."

Cosa vi ha detto Conceiçao all'intervallo?

"Mi ha detto solo di portare energia, sa quanta energia posso portare e quanto voglio vincere. Penso di aver fatto una bella partita ma il lavoro non è finito, manca una grande finale".