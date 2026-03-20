Milan, Allegri: "Pranzo sempre con Tare. Parliamo di tante cose, anche di mercato"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nella sua conferenza stampa di oggi, ha parlato anche del pranzo fatto con Tare nei giorni scorsi: "Con Igli ci vediamo tutti i giorni, pranziamo sempre assieme. Parliamo di tante cose, anche di dove l'anno prossimo potremo mettere mano alla squadra. Furlani è venuto a trovarci dopo il derby. Quando parleremo di futuro, lo faremo tutti insieme".

Manca qualcuno che innesti le punte?

"Non è questione di colpe, ma di migliorare l'intesa dei giocatori. Pulisic e Leao hanno giocato poco assieme, ma anche loro due con gli altri attaccanti. Domenica è successo che Pulisic non l'ha visto".

Siamo messi così male nel calcio italiano?

"La prima cosa che bisogna fare è non denigrare il calcio italiano. Noi abbiamo delle caratteristiche che sono quelle, ma che fanno parte della storia del popolo italiano, dal Medioevo, quando difendevamo i fortini. Oggi tutti parlano. La velocità del passaggio è diversa, ma quella dipende dai giocatori. In Europa le partite sono più veloci perché o vinci o perdi. La Premier League è diversa da noi, non migliore. In Italia ci sono molti meno spazi, quindi vediamo il positivo: è più difficile fare gol. Noi non dobbiamo andare a copiare e a sciommiottare altri Paesi che hanno una cultura e una caratteristica diverse. Bisogna sistemare i settori giovanili, trovare formule diverse, ma non tanto per dire: bisogna fare e prendere delle decisioni. Ora chiudo se no divento polemico. Ci dobbiamo preoccupare perché tanti bambini che giocano a calcio smettono presto e vanno a fare altri sport. Binaghi nel tennis ha fatto un lavoro straordinario. Bisogna stare attenti. Bisogna fare riforme, magari andando a vedere come li sviluppano gli altri paesi".