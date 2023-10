Milan, altro obiettivo in casa Atalanta per la porta: come vice Maignan piace Carnesecchi

Il Milan, come scrive oggi TuttoAtalanta.com, sta progettando il suo futuro tra i pali, senza però perdere di vista il presente. Non è un segreto che Maignan, attuale numero uno dei rossoneri, tenda spesso all'infortunio e nonostante l'arrivo di Sportiello, il club rossonero sta pensando di cercare una soluzione alternativa, o quantomeno un affidabile vice, in vista delle prossime annate.

Per il presente e per il futuro: idea Carnesecchi

Dopo aver prelevato a parametro zero proprio dalla Dea Sportiello, il Milan potrebbe tornare a "pescare" ancora in casa bergamasca. Marco Carnesecchi, l'estremo difensore della Nazionale U21 e talento emergente dell'Atalanta, sarebbe finito nelle mire del club rossonero, consapevole che vista la titolarità di Musso il cartellino del giovane azzurro potrebbe essere ceduto a cifre relativamente abbordabili.